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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيتنام تطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مارس المقبل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:21 م
كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام
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أعلنت وسائل إعلام حكومية في فيتنام، الإثنين، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستنطلق في شهر مارس المقبل باستخدام لقاح "أسترازينيكا"، في الوقت الذي تتصدى فيه البلاد لموجة جديدة من الفيروس.

وذكرت صحيفة (توي تري) الفيتنامية أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا، ستبدأ الشهر القادم فور وصول الدفعة الأولى من لقاح "أسترزاينيكا" واجتيازها فحوصات الجودة، مع إعطاء الأولوية للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والفئات الأكثر عرضة للخطر.

وتتوقع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أن تتلقى 60 مليون جرعة لقاح خلال العام الجاري، منها 30 مليونا في إطار مرفق "كوفاكس"، الذي تقوده منظمة الصحة العالمية.. ومن المقرر أن تتسلم البلاد دفعة أولى مكونة من 204 آلاف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني في 28 فبراير الجاري.

وقالت الحكومة الفيتنامية، في وقت سابق، إنها تجري محادثات مع مصنعي اللقاحات الروس والأمريكيين بشأن اتفاقيات التوريد المحتملة، بينما تتوقع أن يكون لقاح محلي الصنع جاهزًا للاستخدام المحلي بحلول مايو.

وفي أواخر الشهر الماضي، وافقت فيتنام على الاستخدام الطارئ للقاح "أسترزاينيكا" بعد أيام من اكتشاف البلاد أول عدوى محلية بفيروس كورونا خلال ما يقرب من شهرين.

وبفضل الاختبارات الجماعية الموجهة والحجر الصحي الصارم، تمكنت فيتنام من احتواء الفيروس بنجاح لعدة أشهر، لكن تفشيا جديدا لكورونا أثبت أن القضاء عليه أمر أكثر صعوبة، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وسجلت فيتنام، البالغ تعداد سكانها 98 مليون شخص، 2383 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، فضلا عن 35 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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