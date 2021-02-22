زوجة مزارع قتله راعي أغنام بالشرقية: «أريد القصاص» (فيديو)

"أنا لا أريد تعويضًا ماديًا ولا أى تعويض سوى القصاص.. من قتل زوجى وحرمنى أنا وأولادى منه لابد أن يُقتل".. كانت تلك كلمات الزوجة المكلومة "أم ريم" زوجة "وائل منير"، والذي أقدم راعى أغنام على قتل زوجها بسبب أكل الأغنام من الأرض.فى عزبة حسونة التابعة لقرية الخيس بمركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية، وقعت جريمة مفجعة، حيث أقدم راعى أغنام على قتل مزارع بوحشية، بطعنات نافذة باستخدام سكين، بعد أن طلب المزارع من راعى الغنم الخروج من أرضه هو وغنمه.قالت "أم ريم": إن زوجها المجنى عليه كان مسالمًا لم يسعَ يومًا إلى النزاع أو افتعال المشكلات، وكان معروفًا عنه الطيبة وحسن الخلق، وكان نعم الأب لأولاده، وهو شخص طيب محب للجميع.وسرد شقيق المجنى عليه تفاصيل الواقعة قائلًا: "كنا نروي أرض البصل وهي أرض مجاورة لأرض البرسيم وعندما شاهد المجني عليه المتهم يقوم برعي البرسيم بالغنم، فطلب منه وائل الخروج من الأرض فرفض الجاني، ووقعت مشادة كلامية بينهما، قمنا بتفريق المتهم عن أخي، وقام المتهم بطعن شقيقي ثلاثة طعنات".وقاطعته الزوجة باكية: "لم أكن أعرف أن زوجى توفى، حسبته مصابًا وقمنا بصرف المتهم من الأرض حتى نتمكن من سرعة إنقاذ زوجى، لو أعلم أن زوجى سيفارق الحياة قبل إنقاذه كنت أخذت السكين الملطخ بدمه وقتلت المتهم".وأضاف "عصام" شقيق المجني عليه لـ"الدستور"، أنه على الفور تم إحضار "توك توك" والتوجه إلى مستشفى أبوحماد المركزى، ولكن في الطريق فارق وائل الحياة وترك ورائه ثلاثة أطفال أكبرهم في الصف الثالث الإعدادي، والصغري لم يتجاوز عمرها الأربع سنوات.وناشدت زوجة المجني عليه النائب العام بسرعة التدخل من أجل إعادة حق وائل وأسرتة والأخذ بالقصاص من الجاني حتى لا يضيع الحق، مؤكدة أنها تثق ثقة مطلقة في القضاء المصري والنائب العام وأنهم سيأخذون حق زوجها.واختتم شقيق المجني عليه أن شقيقه لم يرتكب أي جرم سوى أنه دافع عن أرضه، مشيرًا إلى أنه بمجرد إخطار الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد قامت بضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم.وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط راعى أغنام على خلفية اتهامه بقتل مزارع بطعنة نافذة بسبب مشادة بينهما في أرض المجني عليه أودت بحياته، وتم التحفظ على المتهم.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى أبوحماد بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبوحماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.وتبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، شاب في العشرينيات من عمره بسبب قيام الأخير بترك أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، وتطور الأمر إلى قيامه بطعن المجني عليه طعنة أودت بحياته.تم نقل المجني عليه إلى مستشفى أبوحماد، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.