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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استدرجها أحدهم ثم اتصل بالآخرين.. حبس 4 عاطلين اغتصبوا فتاة ببنها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:57 ص
جريدة الدستور
صلاح حسنى
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قررت نيابة مركز بنها حبس 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة وسط الزراعات بقرية ورورة التابعة لمركز بنها ولم يرحموا توسلاتها، حتى تركوها فى حالة إعياء وفروا هاربين ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإغتصاب كما قررت النيابة عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان واقعة الاغتصاب من عدمه.

واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب الواقعة حيث أكد أحد الجناة أنه قام باستدراج المجني عليها، بحجة تنظيف شقة والدته وفى سبيل ذلك توجه يستقل سيارة يقودها لإحضار الفتاة، وفى طريق العودة اتصل من خلال هاتفه المحمول بأصدقائه المتهمين الثلاثة الآخرين الذين تقابلوا معه، فى مكان العثور على الفتاة وسط الزراعات بقرية ورورة وتناوبوا على اغتصابها.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من ادارة شرطة النجدة، يفيد بتلقى بلاغ من الأهالى بعثورهم على فتاة "21 عاما "، فى حالة إعياء شديد وسط الزراعات المتاخمة لقرية ورورة، دائرة مركز بنها.

وانتقل على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن الفتاه تعرضت للاغتصاب من قبل 4 ذئاب بشرية، قام أحدهم باستدراجها بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها فى تنظيف الشقة

وتوجه بسيارة يقودها لإحضار المجني عليها، وفي الطريق اتصل بثلاثة آخرين من أصدقائه، ثم انحرف بالسيارة والفتاة إلى أحد الزراعات بقرية ورورة، وما أن حضر باقي المتهمون حتى قاموا باغتصابها بوحشية، وتركوها فى حالة إعياء شديد حتى عثر عليها الأهالي ونقلوها للمستشفى وألقي القبض على المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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