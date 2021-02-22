منى زكي تنتهي من «تقاطع طرق» وتدخل «السرب» و«القاهرة مكة» بعد العيد

اقتربت النجمة منى زكي من انتهاء تصوير مشاهدها النهائية المعدودة من مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" خلال الأيام القادمة للمشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني القادم بعد تأجيله من العام الماضي لضيق الوقت، وتحصل منى على فترة راحة حتى موسم عيد الفطر القادم، والمقرر طرح فيلمها الجديد "العنكبوت" فيه من بطولة النجم أحمد السقا.وتبدأ منى تصوير مشاهدها في الفيلم الملحمي الجديد "السرب" بعد عبد الفطر القادم، بعد انضمامها مؤخرا إلى العمل مع النجم أحمد السقا وآسر ياسين عن بطولات القوات المسلحة المصرية وخاصة القوات الجوية.واستقرت الجهة المنتجة لفيلم "القاهرة مكة" للنجمة منى زكي على التصوير سبتمبر القادم أو أول أكتوبر على أبعد التقديرات بعد العودة للتحضيرات من جديد بعد ما يقرب من 10 سنوات من التأجيل؛ حيث تصر منى على تقديم هذه القصة.