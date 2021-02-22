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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسمح باستيراد سيارتين سنويا للمواطنين والخليجيين المقيمين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:49 ص
استيراد
استيراد
وكالات
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كشفت الجمارك السعودية اليوم الاثنين عن السماح باستيراد سيارتين سنويا للمواطنين والخليجيين المقيمين بالمملكة كحد أقصى.

وقالت الجمارك السعودية، على حسابها ردا على استفسار بهذا الخصوص اليوم، إن "العدد المسموح به هو استيراد سيارتين كحد أقصى سنويًا للمواطنين والخليجيين المقيمين، واستيراد سيارة كل ثلاث سنوات كحد أقصى للمقيمين من غير الخليجيين".

وكانت الجمارك السعودية أوضحت في وقت سابق، أن المركبات الخاصة بالطلبة المبتعثين معفاة من شرط سنة الصنع 2016، على أن تكون الفترة بين صنع المركبة وامتلاكها خمس سنوات فأقل.

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