وزير الأوقاف يوافق على طلب فرش 5 مساجد في السويس

وافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على طلب النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب على فرش 5 مساجد وترميم مسجدين بمحافظة السويس بعد تهالك الفرش القديم.وتقدمت عضو مجلس النواب بطلب إلى وزير الأوقاف، بفرش مساجد هم سيد الشهداء حمزة ومسجد المختار الصباح ومسجد فاطمة الزهراء ومسجد أنس ابن مالك ومسجد نور الدين الشركة العربية وترميم وصيانة مسجد التعاونيات والمختار بحي فيصل وأشار الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بتزكية على طلب النائبة.التقت "زهران"، بالشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف في السويس، اليوم الأحد، بمبنى المديرية، للوقوف على احتياجات المديرية والمساجد من أجل العمل على تجهيزها قبل حلول شهر رمضان بحضور الشيخ محمد فتحي، وكيل المديرية وأيمن مهران مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية.ودار اللقاء بين الطرفين على وضع خطة عمل تستهدف سد احتياجات المساجد داخل المحافظة قبل شهر رمضان وإزالة المعوقات التي تعوق استقبال المساجد ضيوف الرحمن.ومن جانبه قال الشيخ ماجد راضي، إن المديرية حصلت على الموافقة على فرش مسجد سيد الشهداء بناء على طلب النائبة لافتا إلى أنه سيتم فرش باقي المساجد التي طلبت بها عضو مجلس النواب تباعا خلال الفترة المقبلة.