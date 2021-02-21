تفاصيل حلقة الكينج محمد منير مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:18 م
أمير محمد خالدطباعة
انتهى الكينج محمد منير من تصوير حلقة ضمن برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على قناة dmc ومن المقرر عرضه الحلقة الأسبوع المقبل.
تفاصيل حلقة محمد منير في صاحبة السعادة
وعلمت "الدستور" أن الكينج محمد منير قدم خلال الحلقة ما يقرب من 13 أغنية من أغانية الشهيرة بصحبة فرقته الموسيقية، كما تحدث عن العديد من المحطات الهامة في مسيرته الفنية وكشف العديد من التفاصيل والكواليس الخاصة بأعماله فنية.