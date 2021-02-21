تفاصيل حلقة الكينج محمد منير مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة

تفاصيل حلقة محمد منير في صاحبة السعادة

وعلمت "الدستور" أن الكينج محمد منير قدم خلال الحلقة ما يقرب من 13 أغنية من أغانية الشهيرة بصحبة فرقته الموسيقية، كما تحدث عن العديد من المحطات الهامة في مسيرته الفنية وكشف العديد من التفاصيل والكواليس الخاصة بأعماله فنية.



