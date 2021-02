بدء عرض مسلسل «في يوم وليلة» على قناة «ON» الليلة

تبدأ شبكة قنوات ON الليلة في عرض المسلسل الدرامي الجديد "في يوم وليلة"، ليكون آخر الأعمال المنتظر عرضها في الموسم الشتوي وقبل حلول شهر رمضان.و مسلسل "في يوم وليلة" من المقرر عرضه على شاشة "ON" في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، وعلى "ON drama" في تمام الساعة العاشرة مساءا كما يتم عرضه بالتزامن على منصة "watch it".ويُعرض المسلسل في 35 حلقة فقط، وتدور أحداث مسلسل "في يوم وليلة" حول مهندس ديكور والذي يجسد دوره الفنان أحمد رزق، يتعرض لعدة أزمات ويُتهم في قضية قتل، ويظهر له شبح امرأة عجوز سوسن بدر تحاول مساعدته."في يوم وليلة" يشارك في بطولته نضال الشافعي، داليا مصطفى، آيتن عامر، صلاح عبدالله، محمد مهران، حسني شتا، محمد جمعة، ولاء الشريف، عابد عناني، أحمد كرارة، وظهور خاص لميرنا نور الدين.وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، إنتاج SYNERGY "تامر مرسي"، وإخراج شيرين عادل.