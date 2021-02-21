التنظيم والإدارة: تدريب 50% من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز تلقى من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة بيانات 40.1 ألف موظف من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الجديدة حتى الآن جارى تدريبهم قبل منتصف العام الحالى.وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تدريب ما يقارب 50 % من إجمالي عدد الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعدد 22 ألف موظف حتى يناير الماضى.وأضاف رئيس الجهاز، فى تصريحات له، أنه تم إعداد منظومة مميكنة بالكامل لتقييم الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية من خلال بنوك أسئلة تم تصميمها بناءًا على نماذج أعدها خبراء وأساتذة علم إجتماع وإدارة بالجامعات المصرية، تهدف بشكل أساسى إلى قياس السمات الشخصية للموظف ومدى إجادة اللغة العربية ولغة أجنبية وجدارة استخدام الحاسب الآلي.وأشار إلى إعداد بطاقات تدريبية للموظفين بعد خضوعهم لمرحلة التقييم موضح بها احتياجاتهم من البرامج التدريبية وتأهيلهم لطبيعة العمل بالعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى إعداد منظومة إدارة موارد بشرية مميكنة بالتعاون مع إدارة النظم بالقوات المسلحة تطبيق فى العاصمة الإدارية والتى على أساسها ينشأ حساب إلكتروني لكل موظف يستطيع من خلاله الاستعلام عن راتبه والبرامج التدريبية المتاحة وتقديم طلب إجازة أو غيره من خلال تطبيق موبايل متطور.وتابع: كما يجرى حاليًا استكمال مشروع تحديث الملف الوظيفى للعاملين بالدولة على مستوى الجمهورية، حيث تم الإنتهاء من إعداد ملف إلكترونى لعدد 2.7 مليون موظف يشمل كافة البيانات المتعلقة بالموظف مثل السن، المؤهل، طبيعة العمل، لاستخدامها بعد ذلك فى إدارة الكوادر البشرية بالشكل الأمثل.