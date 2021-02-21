براءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

قضت محكمة جنح قصر النيل اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمرو هريدي، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، بينما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها لجلسة 28 فبراير الحالى.وشهدت الجلسة عدم حضور الفنانة رانيا يوسف، بينما حضر مقيم الدعوى.وكان المحامى أشرف فرحات قدم بلاغًا ضد رانيا يوسف، وأقام ضدها دعوى اتهمها فيها بأنها فى أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت رانيا يوسف فى حوار مع المذيع نزار الفارس، مقدم برنامج "مع الفارس"، والذى أذيع على إحدى الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.