وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم، استعدادا لتوزيع 9317 وثيقة تأمين على الصيادين والعمالة المؤقتة من أبناء المحافظة.ويحضر الزيارة وحفل توزيع وثائق التأمين، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.