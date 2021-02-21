«الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال ديسمبر

أعلن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية)، إلى 99.15 خلال شهر ديسمبر 2020 (أولـي) مقابل 97.23 خلال شهر نوفمبر 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2٪.وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا، بلـغ الرقم القياسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.76 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020 حيث بلغ 118.44، بارتفاع قدره 2.8%، وذلك بسبب زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.كما ارتفع الرقـم القيـاسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) إلى 89.26 خلال شهر ديسمبر 2020، مقارنة بشهر نوفمبر 2020، حيث بلغ 83.67 بارتفاع قدره 6.7٪، وذلك بسبب زيادة الطلب على مواد البناء.أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، فبلـغ الرقم القياسـي لصناعة المشروبات 101.62خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، حيث بلغ 104.38 بانخفاض قدره 2.6٪، وذلك بسبب انخفاض الطلب مع تواجد موسم الشتاء.وانخفض الرقم القياسـي لصناعة الملابس الجاهزة إلى 82.41 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، حيث بلغ 85.51 بنسبة انخفاض قدرها 3.6% وذلك بسبب وجود نقص في عقود التوريد.