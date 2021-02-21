سعر اليورو الأوروبى فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

سعر اليورو الأوروبي في مصر اليوم الأحد 21-2-2021

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي





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جدير بالذكر أن اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، كما يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، والعملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

