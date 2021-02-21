سعر اليورو الأوروبى فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021
الأحد 21/فبراير/2021 - 06:50 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر اليورو الأوروبي في مصر اليوم الأحد 21-2-2021، وفقًا للتقارير الأخيرة التي افادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.
علي المستوي المحلي، استقر سعر اليورو الأوروبي ببداية تعاملات اليوم الأحد، بعدما شهد حالة من الارتفاع طوال الأسبوع الماضي بأغلب البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.
محليًا، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه المصري عند مستوي 18.86، 18.99 جنيه، في عدد من البنوك المصرية العاملة.
سجل سعر صرف العملة الأوروبية داخل فروع البنك الأهلي المصري 18.88 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر عند مستوى 18.88 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
وأظهرت تداولات اليوم داخل فروع بنك cibعند مستوى 18.86 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.
وبدأ بنك الكويت الوطني التداول على سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 18.81 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.
وبلغت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبية أمام العملة المحلية المصرية في البنك العربي الأفريقي الدولي، ليطرحها البنك عند مستوى 18.89 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، كما يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، والعملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
علي المستوي المحلي، استقر سعر اليورو الأوروبي ببداية تعاملات اليوم الأحد، بعدما شهد حالة من الارتفاع طوال الأسبوع الماضي بأغلب البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.
محليًا، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه المصري عند مستوي 18.86، 18.99 جنيه، في عدد من البنوك المصرية العاملة.
سعر اليورو الأوروبي في مصر اليوم الأحد 21-2-2021
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سجل سعر صرف العملة الأوروبية داخل فروع البنك الأهلي المصري 18.88 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وجاء سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر عند مستوى 18.88 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم فى بنك cib
وأظهرت تداولات اليوم داخل فروع بنك cibعند مستوى 18.86 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني
وبدأ بنك الكويت الوطني التداول على سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 18.81 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبية أمام العملة المحلية المصرية في البنك العربي الأفريقي الدولي، ليطرحها البنك عند مستوى 18.89 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلاميوحقق سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك ابو ظبي الأسلامي 18.65 جنيه للشراء، و18.92 للبيع.
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جدير بالذكر أن اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، كما يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، والعملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.