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أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم





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سعر كيلو الذهب عيار ٢٤ اليوم بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24، نحو 891 ألف جنيه، ويزن الكيلو حوالى 1000 جرام من الذهب. بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24، نحو 891 ألف جنيه، ويزن الكيلو حوالى 1000 جرام من الذهب.

تقدمتقريرًا عن أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد 21-2-2021، حيث تراجعت أسعار الذهب فى السوق المصرى، متأثرة بهبوط أوقية الذهب، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى تفاصيل أسعار الذهب، وفقا لآخر التحديثات داخل السوق المصرى، وأيضا كافة أنواعه المختلفة، وهى عيار 18، وعيار 21، وعيار 24، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب، لكن كافة الأسعار ستكون بدون المصنعية التى يحصل عليها الصائغ، أو محل الذهب.وسجلت الأوقية الذهبية عالميا اليوم الأحد، 1774 دولار، وسوق الذهب خلال الفترة الحالية يشهد حالة من انخفاض البيع والشراء، فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا.لكل عيار من أنواع الذهب له مصنعية مختلفة عن الآخر، وأيضا مصنعية كل عيار تختلف من محل ذهب إلى آخر، ونقدم لكم كافة أسعار وأنواع الذهب المختلفة، فى التقرير التالى:سجل سعر الذهب فى مصر، اليوم الأحد، عيار 24، للجرام الواحد 891 جنيها، بخلاف سعر المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب، ويتميز ذلك العيار بالنقاء، وبانخفاض الشوائب، وهو الأعلى سعرًا فى أنواع الذهب، لكنه الأقل مبيعا فى السوق المصرى.انخفض سعر جرام الذهب اليوم الأحد من عيار 21، ليسجل سعره للجرام الواحد 779 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.بلغ سعر عيار 18 اليوم 668 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، ويتميز بقوة الصلابة، عن عيار 21، وعيار 24، ويجذب العديد من المواطنين.سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد الموافق 21-2-2021 فى السوق المصرى 6256 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات، من الذهب عيار 21.انخفض سعر أوقية الذهب اليوم الأحد من الذهب عيار 24، حيث بلغ سعرها 27620 جنيها مصريًا، وتزن الأوقية حوالى ٣٠ جرامًا من عيار ٢٤، الذى يتميز بالنقاء، وانخفاض نسب الشوائب.