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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

زوجة زعيم كوريا الشمالية تثير الجدل بعد ظهورها برفقته (صور)

السبت 20/فبراير/2021 - 11:28 م
زوجة زعيم كوريا الشمالية
زوجة زعيم كوريا الشمالية
إسلام جمال
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دائمًا ما يثير الزعيم الكورى كيم يونج الجدل، كما أن حياته الشخصية والأسرية من الجوانب الخفية فى حياة الزعيم المثير.

ولكن هذه المرة كان لزوجة الزعيم الكورى "ري سول جو" نصيب الأسد من إثارة الجدل، حيث ظهرت برفقة كيم خلال حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد في البلاد.

وغالبا ما ترافق "ري" زوجها في المناسبات العامة الكبرى، لكنها لم تشاهد منذ يناير من العام الماضي عندما شاركت في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما أثار تكهنات حول صحتها واحتمال حملها.

ـى«رى سول جو».. الزوجة الجميلة صاحبة الابتسامة الهادئة
شهد الحفل الذى حضرته "رى سول" الكثير من الابتسامات لزوجة الزعيم كيم يونج، الامر الذى جذب الكثير من الأنظار.

ووصفت الكثير من الصحف ووكالات الأنباء ابتسامة زوجة الزعيم كيم بـ"الرقيقة"، بالإضافة إلى الشياكة والاناقة التى ظهرت عليها، حيث ارتدت بالطو أسود مرصعا ببعض الاكسسوارت.

ودائمًا ما تظهر ري بجانب زوجها في المناسبات العامة، إلا أنها اختفت عن الأنظار عدة مرات، ففي عام 2016 توارت عن الأنظار لمدة 9 أشهر، ولمدة 4 أشهر في عام 2017 وفي عام 2019، قبل أن تختفي آخر مرة لمدة تتجاوز العام، حيث ظهرت آخر مرة في عام 2020 وهي تحتفل برأس السنة القمرية الجديدة.

ـ الغموض يخيم على نشأة زوجة الزعيم كيم يونج
لم تتوافر المعلومات الكافية عن زوجة الزعيم "رى"، حيث أفادت الكثير من التقارير بأنها من مدينة "تشونج جين" الشمالية الشرقية، ويعتقد المحللون أن اسمها قد يكون اسما مستعارا.

أثمر الزواج عن وجود 3 أطفال لا يعرف الكثير عنهم، ولم يتم الكشف عن أسمائهم ولا جنسهم، كعادة الحياة الأسرية للزعيم كيم.

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