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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كل ما تريد معرفته عن لقاح فيروس كورونا «كوفيفاك» الروسي

السبت 20/فبراير/2021 - 08:15 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
محمد عمر
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كشفت الحكومة الروسية السبت، عن تسجيل "كوفيفاك" كثالث لقاح مضاد لمرض فيروس كورونا "كوفيد 19"، مؤكدة أن له القدرة على خلق استجابة مناعية قوية لمجابهة الوباء ويدعم اللقاحات الروسية السابقة مثل "سبوتنيك" أو لقاح تم تسجيله لعلاج كورونا.

أبرز المعلومات عن لقاح كوفيفاك الروسي

قالت وزارة الصحة الروسية إن التجارب السريرية التي تمت حتى الآن على لقاح "كوفيفاك" أكدت نجاحه وسلامة استخدامه لعلاج مرضى كورونا.

وبعد نجاح التجارب السريرية من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح كوفيفاك على جميع الأعمار بداية من الأطفال وصولا لكبار السن في شهر أبريل المقبل.

علماء روس أكدوا أن كوفيفاك سيعطي مناعة طويلة الأمد لمن يتلقون اللقاح لن تقل عن عام، وذلك لقدرته على إنتاج الأجسام المضادة لوباء كورونا كما سيعزز الجهاز المناعي للشخص لحمايته من الاصابة بهذا المرض.

الخبراء الروس أكدوا أن كوفيفاك يضم جميع مكونات كورونا تمامًا، لذا ستكون الاستجابة قوية، والأهم من ذلك لن يكون هناك آثار جانبية ضارة للقاح وذلك خلافا للقاحات الأخرى التي تعتمد على نفس آلية التصنيع.

ويعرف "كوفيفاك" أيضا باسم بلقاح "فيروين كامل" لأنه يعتمد على فيروس يسمى بـ"سارس – كوف 2"، قد تمت معالجته ليفقد خصائصه المعدية، ولكنه قادر على الاحتفاظ بالقدرة على خلق استجابة مناعية أكثر اكتمالا لمجابهة كورونا.

"سبوتنيك v"..نجاح روسي يقود لـ كوفيفاك

سجلت موسكو رسميا "سبوتنيك v" كأول لقاح في العالم ضد مرض كورونا في 11 أغسطس 2020، وذلك لعلاج مصابي الوباء الذي ظهر لأول مرة بالصين، وأثبت نجاحه متحديا الانتقادات الأوروبية التي طالته، حيث حقق نسبة نجاح تخطت 90%.

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وبعد نجاح لقاح "سبوتنيك v" سجلت موسكو اللقاح الثاني "Epivakkorona" ضد فيروس كورونا، بنجاح أيضا ما دفعها للاستمرار في سلسلة تطوير اللقاحات لعلاج معظم سلالات كورونا حتى وصلت اليوم الى لقاح "كوفيفاك" ليكون الثالث من نوعه الذي تنتجه مراكز روسية خالصة.
ونظرا لأهمية كوفيفاك أكد مركز تشوماكوف لأبحاث وتطوير العقاقير المناعية الحيوية المشرف على تطوير اللقاح أنه سيعرض على الحكومة الروسية توسيع إنتاج اللقاح بقوة بعد ثبات نجاحه.


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