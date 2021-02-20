الصحة الفلسطينية تسجل 599 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات، و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و591 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية، وحالتي وفاة في قطاع غزة.وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة إلى وجود 72 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.