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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة» أول الجمهورية في التربية المسرحية

السبت 20/فبراير/2021 - 10:54 ص
محمد عطية
محمد عطية
نورهان عبدالرحمن
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حصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية المسرحية بعنوان "أعياد الطفولة 2021 أونلاين".

وتميزت بالمسابقة الإدارات التعليمية بقطاع الشمال (روض الفرج، الساحل، الزيتون، السلام، شرق مدينة نصر، الشروق)، والجنوب ( حلوان، مصر القديمة، وسط القاهرة، البساتين ودار السلام، غرب مدينة نصر، المعصرة، الوايلي)، تحت إشراف زينب عبد الفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية، جمال طاهر موجه عام التربية المسرحية، وسحر عبد العزيز، موجه أول التربية المسرحية وفريق العمل بالإدارات التعليمية.

وتقدم محمد عطية، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، بالتهنئة والشكر لأسرة التربية المسرحية وأولياء الأمور والطلبة المشاركين، على الجهد المبذول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأشار مدير المديرية، إلى أن تطور الأداء والتفوق فى العمل وبالأخص في ظل ظروف حرجة، يعتبر إنجاز ووعي كامل وتحمل مسئولية، ومواكبة التطور وعصر الرقمنة، وحثهم على اتمام العمل بشكل ابتكارى وبإنجاز، فعليهم دور كبير في استمرار نشر الإيجابيات وتحفيز المتميزين وإنجاز العمل.


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