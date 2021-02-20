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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى خاطر يبتعد عن رمضان ويستكمل «تماسيح النيل»

السبت 20/فبراير/2021 - 10:29 ص
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
محمد قدري
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اقترب الفنان مصطفى خاطر بشكل كبير من الخروج تماما من الموسم الدرامي الرمضاني القادم، بعد توقف تحضيراته لعمل كان يعد له منذ فترة، لعدم وجود السيناريو المميز الذي يدخل به عالم الكوميديا هذا العام، بالإضافة إلى ضيق الوقت.

وفتح علي ربيع، خلال الفترة الماضية، خطوط اتصال مع مصطفى خاطر من أجل المشاركة معه في تجربته الجديدة "الأب المثالي" المقرر عرضها خلال رمضان، وحتى الآن لم يصلا لاتفاق، وإن كان الأقرب ظهوره كضيف شرف في العمل الجديد.

وانتهى "خاطر" من تصوير ما يقرب من نصف مشاهده في فيلمه الجديد "تماسيح النيل" بمدينتي الأقصر وأسوان رفقة الفنان بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وعدد من النجوم، ويسعى لاستكمال مشاهده خلال الفترة القادمة، تحت إدارة المخرج سامح عبدالعزيز، ويقدم خلال الأحداث دورًا كوميديًا ممزوجًا بالأكشن من خلال دور نصاب.

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