حظك اليوم.. برج الأسد السبت 20 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيًا: حاول أن تكون متواضع مع زملائك ومن هم أقل منك في العمل حتي تستطيع كسب محبتهم وثقتهم التي تؤهلك للوصول لمكانة أفضل في عملك.عاطفيًا: تعاني من الكر والفر في علاقاتك العاطفية الشئ الذي يسبب لك عدم الاستقرار مع الشريك ويزيد الفجوة بينكم.صحيًا: يجب أن تقوي جهاز المناعة لديك من خلال تناول الخضروات والفواكة وممارسة الرياضة بشكل منتظم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.