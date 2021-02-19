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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الجيش الأردني يقتل مهربي مخدرات على حدود سوريا
الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:45 م
الجيش الأردني
منار أحمد
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أعلن الجيش الأردني، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن مقتل شخصين على الحدود مع سوريا على خلفية تهريب مخدرات.
الكلمات المفتاحية
مقتل
شخصين
الجيش الاردني
الاردن
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