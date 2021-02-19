إبلاغ القاضي فادي صوان باستبعاده رسميا عن تحقيقات انفجار المرفأ

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل، أنه تم إبلاغ قاضي التحقيق فادي صوان باستبعاده رسميا عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.واستبعدت محكمة لبنانية صون الذي اتهم سياسيين كبارا بالإهمال في انفجار مرفأ بيروت، مما أثار غضب عائلات الضحايا الذين قالوا إن ذلك أظهر أن الدولة لن تحاسب أصحاب النفوذ أبدا.ويشرف صوان على التحقيق في أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، ووجه صوان اتهامات الإهمال في ديسمبر لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال.وتجمع أهالي الضحايا عند قصر العدل في بيروت مساء أمس الخميس للاحتجاج على استبعاد صوان من التحقيق.وكانوا يرتدون الملابس السوداء وحملوا صورا لأحبائهم القتلى ورفعوا لافتات كتب عليها "أي أصبحت نتائج التحقيقات؟".وجاء قرار المحكمة استبعاد صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما الاتهام، وهما علي حسن خليل وغازي زعيتر.