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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس تنزانيا يطالب المواطنين بالدعاء للتغلب على كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:26 م
رئيس تنزانيا، جون
رئيس تنزانيا، جون ماجوفولي،
وكالات
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دعا رئيس تنزانيا، جون ماجوفولي، اليوم الجمعة، التنزانيين للدعاء والصوم للتغلب على جائحة فيروس كورونا.

وقال ماجوفولي على شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة "يتعين أن نلجأ إلى الرب وسينقذنا".

وأضاف الرئيس "لن نغلق البلاد الآن، نظرا لأني أعتقد أنه إذا لجأنا إلى الرب، سيزول (الوباء)" مشيرا إلى أن الرب "يختبرنا".

وكان تعامل رئيس تنزانيا مع جائحة فيروس كورونا قد تعرض لانتقادات بشكل واسع.

يشار إلى أن رئيس تنزانيا قد حذر أوائل هذا الشهر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قائلا إنها ستساعد في انتشار الفيروس.

ولم يفرض الرئيس المستبد بشكل كبير أي قيود منذ تفشي الفيروس، بينما قلل مرارا من خطورته وشكك في مصداقية اختبارات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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