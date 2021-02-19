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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك أمريكي: تدفق 27.8 مليار دولار للأسهم بقيادة التكنولوجيا في أسبوع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:32 م
بنك أوف أمريكا
بنك أوف أمريكا
وكالات
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قال بنك أوف أمريكا، اليوم الجمعة،إن تدافعا قياسيا صوب أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، شهد استقطاب صناديق الأسهم تدفقات بقيمة 27.8 مليار دولار الأسبوع الماضي، في ظل تمخض السياسة النقدية فائقة التيسير عن "فقاعات" للأصول أضخم من أي وقت مضى.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي إن القيمة السوقية العالمية ارتفعت 50 تريليون دولار، أو ما يعادل 6.2 مليار دولار في الساعة، منذ مارس الماضي، مسجلة وتيرة أسرع عشر مرات تقريبا مقارنة مع المسجل في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 مباشرة، وتسببت مبالغ غير مسبوقة من النقد يضخها صانعو السياسات في الأسواق المالية العالمية في دفع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مستويات قياسية مرتفعة، إذ يسعى المستثمرون وراء العوائد على الاستثمارات والتي تتراوح من بتكوين إلى الأصول الحقيقية.

ويتوقع بنك أوف أمريكا تراجعا 10% للأسهم، التي يجري تداولها عند ما يزيد عن 22 مثلا للأرباح المستقبلية في 12 شهرا، وهي القيمة الأعلى منذ فقاعة مواقع الإنترنت في أواخر التسعينات.

واستقطبت شركات التكنولوجيا الكبرى تدفقات قياسية بقيمة 19 مليار دولار في الأسابيع الستة الماضية،
وتلقت صناديق السندات 12.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي، يوم الأربعاء، بحسب بيانات التدفقات
من بنك أوف أمريكا.

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