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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعبة الخضار: نتائج الإصلاح الاقتصادى أسهمت فى خفض الأسعار

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:38 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضار بالأسواق طوال الأسبوع الماضي بسبب وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور" أن مصر فتحت أسواقًا جديدة للتصدير خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وغلق بعض الدول.

وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة أسهمت في انخفاض الأسعار مقارنة بالعامين السابقين.

وأوضح أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في سعري الطماطم والبطاطس بسبب ارتفاع حجم الإنتاج، إلا أن الطماطم تبدأ من جنيه واحد والبطاطس جنيه وسجل البصل من 3 إلى 5 جنيهات.

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