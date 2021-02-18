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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» يكشف ملامح امتحان سنوات النقل للمرحلة الابتدائية

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:06 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات الورقة الامتحانية لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي (تضم نحو مليون و400 ألف طالبطالبة):

صممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الإحترازية.. حيث ستبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عددا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").

زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.

وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.

وجاءت عدد الأسئلة للصفوف من الرابع للسادس الابتدائي:
(اللغة العربية 10 سؤال ب100 درجة)
الرياضيات 7 أسئلة ب80 درجة
العلوم 4 اسئلة ب 4 درجة
اللغة الانجليزية 5اسئلة ب40 درجة
الدراسات الاجتماعية 4 اسئلة ب 40 درجة
المجموع 30 سؤال ب300 درجة.

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