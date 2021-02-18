رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء | استعلام وتركيب العدادات الكودية

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لدفع الفواتير الخاصة بالكهرباء، وإرسال قراءة العداد مع انتهاء قرب الشهر، ومنع الذهاب إلى المقار والجهات، في ظل ما يمر له العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة التي بدأت في بداية 2020، والتي تسببت في العديد من الخسائر سواء في الأرواح أو الماديات.





من جانبها تقدم منصة الكهرباء الموحدة الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالكهرباء، حيث تسهل على المواطن تسهيل جميع الخدمات الخاصة بالكهرباء، وغيرها من التوثيق، وتركيب عدادات جديدة، وذلك من خلال التسجيل عبر المنصة للانتهاء من كافة الإجراءات التي يريد تنفيذها.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

الكهرباء التابع لها، ضمن الشركات التسعة التي توجد في مختلف محافظات مصر، وبعد أ، يقوم المواطن باختيار اسم شركة الكهرباء التابع لها، يقوم بالضغط على أيقونة خدمة العملاء، ثم الضغط على زر على الخدمة التي يريدها أن ينتهي منها، سواء كان قراءة العداد أو غيرها من الخدمات، ثم بعد ذلك يقوم بكتابة كافة المعلومات المتعلقة بالخدمة التي يقوم بها. يمكن للمواطنين الذين يريدون الدخول عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، التسجيل من خلال الرابط من هنا حيث يقوم المواطن باخيتار شركة





خدمات منصة الكهرباء الموحدة

وتقدم المنصة العديد من الخدمات التي من من بينها: تسجيل قراءة عداد الكهرباء، إضافة إلى دفع فواتير استهلاك الكهرباء، و تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية، كما تقدم المنصة تسهيلا على المواطنين، تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية، وخدمة طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطن جميع الأمور.





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ويشار إلى أن المنصة تقدم ما يزيد عن 17 خدمة إلكترونية، حيث تم تفعليها خلال الفترة القليلة الماضية، للتسهيل على المواطنين، وتخفيف الأعباء عليهم من الذهاب إلى المقار، خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم من اجتياح العالم لفيروس كورونا المستجد، وفي اتجاه من الدولة إلى التحول الرقمي خلال الفترة القادمة.