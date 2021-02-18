دفعة من لقاحات كورونا من «جافي» نهاية الشهر.. وتوقعات بوصول شحنة من «سينوفارم» غدًا

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان وصول دفعة كبيرة من لقاحات كورونا من التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافى" نهاية الشهر الجاري، والتي ستساعد الوزارة على بدء تلقيح الفئات الأكثر خطورة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا المستجد.وأكدت المصادر أنه من المتوقع وصول دفعة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني في الساعات الأولى من صباح غدٍ الجمعة، وسيتم استخدامها في استكمال تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات بعد تحليلها من جانب هيئة الدواء المصرية.