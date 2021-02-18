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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل آخر قرارات وزير التربية والتعليم 18/2/2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:30 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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ننشر آخر قرارات وزير التربية والتعليم ٢٠٢١، حيث شهدت منصات السوشيال ميديا حالة من الجدل، عقب إعلان قرارات الوزير الأخيرة الخاصة بعام ٢٠٢١، والتي أصدر خلالها الوزير عدة قرارات تخص طلاب الثانوية وطلاب الإعدادية، وهي كالتالي..

 آخر قرارات وزير التربية والتعليم ٢٠٢١

- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020-2021 واستكمال العام الدراسي وبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.

- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.. سيتم عقد امتحان واحد فقط في شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي.. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون في شهر فبراير وإلكترونية في لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهري إلكتروني (مارس وأبريل ومايو).

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون في يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدي.

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كما أصدر وزير التربية والتعليم عدد من القرارات كالتالي:

قرار ١: يتم عقد امتحانات الترم الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢١ بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في نهاية العام.

قرار ٢: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها في نهاية العام.

قرار ٣: عودة الحضور بدون غياب (اختياري) [حسب الجداول كما في الترم الأول] بدءا من الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١ مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس، و"الغياب الاختياري يقتضي إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة التعليمية".

قرار ٤: من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.

قرار ٥ - أ: عقد امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الترم الثاني.

قرار ٥ – ب: وكذلك امتحانات إلكترونية (من المنزل) في آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الترم الثاني.

قرار ٦: امتحان الكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر إبريل القادم من المنزل.

قرار ٧: يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.

قرار ٨: امتحانات أبناؤنا في الخارج والتعليم الفني سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.

قرار ٩: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.



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