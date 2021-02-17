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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:07 م
الطالب
الطالب
حسين العمدة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن كود الطالب كي يستطيع طلاب بالمرحلة الثانوية، في الصفين الأول الثانوي أو الثاني الثانوي؛ لتسجيل دخول وأداء الامتحانات إلكترونيا.

تفعيل رابط الاستعلام عن كود الطالب 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فى وقت سابق، رابط الاستعلام عن كود الطالب إلكترونيا الذى من خلاله يمكن الطلاب بالمرحلة الثانوية، الحصول على الكود التعريفى الخاص بكل طالب، من خلال الرقم القومى، وبعد ذلك يستطيع الطلاب الدخول إلى الامتحانات، وذلك مع اقتراب بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وبهذا الكود، يمكن الطلاب من الدخول والتسجيل على المنصات التعليمية الإلكترونية، التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، بهدف استكمال الدراسة خلال الفصل الدراسى الأول، وأيضا الصف الدراسى الثانى.

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رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

نستعرض لكم كيفية الحصول والاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي الخاص بكل طالب أو طالبة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يقوم الطلاب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي من هنا.

- ثم يدخل الطالب أو الطالبة الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقم، والموجود فى شهادة الميلاد.

- بعد ذلك يدخل الطلاب تاريخ الميلاد المدون فى بطاقة الرقم القومى، وكتابة أسم المحافظة، والنوع سواء ذكر أو أنثى.

- ثم يضغط الطلاب على زر تسجيل الدخول حتى يتمكن من الحصول على كود الطالب.

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أهمية أكواد الطلاب


وكانت وزارة التربية والتعليم، وجهت بأنه يجب على طلاب الصف الأول الثانوي، وأيضا طلاب الصف الثاني الثانوي، بضرورة الدخول على رابط تسجيل الاستمارة للحصول على أكواد الطلاب الخاصة بهم والدخول بالبريد الإلكتروني الجديد الموحد.

وبهذه الخطوات السابقة يمكن الطلاب بالمرحلة الثانوية سواء الصف الأول الثانوي أو الصف الثاني الثانوي الحصول والاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومى الخاص بكل طالب أو طالبة.

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