تفعيل رابط الاستعلام عن كود الطالب

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فى وقت سابق، رابط الاستعلام عن كود الطالب إلكترونيا الذى من خلاله يمكن الطلاب بالمرحلة الثانوية، الحصول على الكود التعريفى الخاص بكل طالب، من خلال الرقم القومى، وبعد ذلك يستطيع الطلاب الدخول إلى الامتحانات، وذلك مع اقتراب بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول.



وبهذا الكود، يمكن الطلاب من الدخول والتسجيل على المنصات التعليمية الإلكترونية، التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، بهدف استكمال الدراسة خلال الفصل الدراسى الأول، وأيضا الصف الدراسى الثانى.



وبهذا الكود، يمكن الطلاب من الدخول والتسجيل على المنصات التعليمية الإلكترونية، التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، بهدف استكمال الدراسة خلال الفصل الدراسى الأول، وأيضا الصف الدراسى الثانى. اقرأ أيضًا: موعد امتحانات أولى ثانوي 2021

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي نستعرض لكم كيفية الحصول والاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي الخاص بكل طالب أو طالبة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

نستعرض لكم كيفية الحصول والاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي الخاص بكل طالب أو طالبة، من خلال اتباع الخطوات التالية: - يقوم الطلاب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي من هنا . - ثم يدخل الطالب أو الطالبة الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقم، والموجود فى شهادة الميلاد. - ثم يدخل الطالب أو الطالبة الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقم، والموجود فى شهادة الميلاد.



- بعد ذلك يدخل الطلاب تاريخ الميلاد المدون فى بطاقة الرقم القومى، وكتابة أسم المحافظة، والنوع سواء ذكر أو أنثى.



- ثم يضغط الطلاب على زر تسجيل الدخول حتى يتمكن من الحصول على كود الطالب.



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- ثم يضغط الطلاب على زر تسجيل الدخول حتى يتمكن من الحصول على كود الطالب. رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

أهمية أكواد الطلاب



وكانت وزارة التربية والتعليم، وجهت بأنه يجب على طلاب الصف الأول الثانوي، وأيضا طلاب الصف الثاني الثانوي، بضرورة الدخول على رابط تسجيل الاستمارة للحصول على أكواد الطلاب الخاصة بهم والدخول بالبريد الإلكتروني الجديد الموحد.



وبهذه الخطوات السابقة يمكن الطلاب بالمرحلة الثانوية سواء الصف الأول الثانوي أو الصف الثاني الثانوي الحصول والاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومى الخاص بكل طالب أو طالبة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن كود الطالب كي يستطيع طلاب بالمرحلة الثانوية، في الصفين الأول الثانوي أو الثاني الثانوي؛ لتسجيل دخول وأداء الامتحانات إلكترونيا.