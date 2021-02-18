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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أولياء أمور مصر»: لدينا تحفظات على جدول «أولى وتانية ثانوي»

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:08 ص
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
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قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، وولي أمر طالب بالصف الثاني الثانوي، إن هناك تحفظات على جدول الصف الأول والثاني الثانوي.

وأوضحت أن أبرز تلك الأسباب هي قلة الوقت المتاح للطلاب للإجابة، حيث أنه من المعروف أن أسئلة النظام الجديد تعتمد على التفكير والإبداع، متسائلة: "كيف يستطيع الطالب ذلك وهو تحت ضغط أن يكون الوقت محدود؟".

وتابعت: "قد يكون هناك وقت ضائع في فتح التابلت أو تسليم الورق للطلاب الذين لم يستلموا التابلت".

وأضافت نجد أنه في الجدول يوم واحد الطالب هيمتحن أكثر من مادة، مثل جدول الصف الثاني الثانوي، هيمتحن الطالب اللغة العربية مع الرياضة، وكذلك يوم الكيمياء مع اللغة الإنجليزية، وتم ملاحظة في الجدول طول فترة الاستراحة بين المادتين مما يؤدي لاحتمال العدوى بين الطلاب فنرجو النظر في ذلك ويتم اختصار الوقت وإضافة الوقت إلى زمن الامتحانات.

وطالبت بتوفير نماذج استرشادية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بهدف كسر حاجز الخوف والقلق ورهبة الامتحان، قائلة: " نحن لا نطلب ذلك لحفظ الإجابات فجميعا نعلم الآن أن لا مجال لذلك والأمر سهل فالطلاب لديهم تابلت ويمكن الوزارة تحمل عليه الأسئلة".

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