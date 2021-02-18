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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:45 ص
علاج النقرس
علاج النقرس
إسلام جمال
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توصلت دراسة جديدة إلى أن عقارًا يستخدم عادة لعلاج النقرس قد يمنع مرضى الفيروس التاجي في المستشفى من الحاجة إلى الأكسجين.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد زعم عدد من الباحثون البرازيليون أنه يمكن إعطاء عقار "الكولشيسين" لمرضى المستشفيات الذين يكافحون كوفيد المتوسطة إلى الشديدة لمساعدتهم على التعافي بشكل أسرع.

وأظهرت الدراسة التي شملت 75 شخصًا أن دواء النقرس، ساعد في تقليل الوقت الذي يحتاجه المرضى لأنابيب التنفس بأكثر من الثلث - من ستة أيام ونصف إلى أربعة أيام.

ويستخدم "الكولشيسين" بالفعل في علاج ومنع الالتهاب الجهازي، وهو سمة من سمات النقرس وأسوأ حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الباحثون، أن الدواء مشتق من زهرة الزعفران السامة الموجودة في بريطانيا وأوروبا، والتي استخدمت كعلاج تقليدي لتورم المفاصل منذ 1500 قبل الميلاد.

وأشار الباحثون، أن الدواء المسمى "Colcrys"، يمنع خلايا الدم البيضاء من المبالغة في رد فعلها للعدوى، مما قد يؤدي إلى فشل الأعضاء والموت.

وفى دراسة أخرى وجدت دراسة أجراها علماء كنديون الأسبوع الماضي أن جرعة يومية دواء النقرس قللت من خطر دخول مرضى فيروس كورونا المستضعفين إلى المستشفى بنسبة 25 في المائة.

ما هو علاج الكولشيسين المستخدم لمعالجة النقرس؟

يستخدم "الكولشيسين" في علاج ومنع الالتهاب الجهازي، وهو سمة من سمات النقرس وأسوأ حالات الإصابة بفيروس كورونا.

الجرعة المعتادة لمرض النقرس هي قرص واحد من عيار 0.5 ملج، تؤخذ مرتين إلى أربع مرات في اليوم.

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