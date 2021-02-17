داود أوغلو: أردوغان لا يحترم أداب الحداد على مقتل الأتراك

انتقد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تجاهل الرئيس رجب طيب أردوغان تقاليد الحداد على مقتل 13 مواطنا في كارا بالعراق.وقال داود أوغلو: «لقد شهدنا الآن نهجًا غير حساس لا يحترم آداب العزاء والحداد الأخلاقي وآلام من أضرمت النيران بيته. وبينما كان الرثاء يتصاعد في 13 منزلًا، عقد الرئيس أردوغان مؤتمرًا حماسيًا ومضحكًا، ومن جهة أخرى حاول استغلال الألم بطريقة غير مبالية».وأضاف داود أوغلو في مؤتمر صحفي لحزبه، بشأن مقتل 13 مواطنًا تركيًا في كارا بالعراق: «من ناحية أخرى، بدأ المتحدثون باسم السلطة وعصاباتهم في تشتيت الهدف وأطلقوا الشتائم يمينًا ويسارًا. وتطاير من أفواههم الافتراءات والشتائم والتهديدات، ضد أحزاب المعارضة، متناسين الحكومة التي واصلت محاربة الإرهاب وكان من المتوقع أن تتحمل المسؤولية كاملة. وكأن ذلك لم يكن كافيًا، استمروا في ترديد الشعارات غير المسئولة والأكثر استفزازًا وإثارة، والتي لا تتناسب مع أخلاق الدولة أو مسؤولية الحكومة أو من يفكر في وحدة وطنهم وتضامنه»؟