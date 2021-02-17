نائب: توجيهات السيسي بخصوص الزيادة السكانية تدفع لتسريع جهود الحكومة

أكد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي بعقد منتديات لمناقشة قضية الزيادة السكانية، على هامش افتتاحه لمجمع الإسماعيلية الطبي المتكامل.وقال أبو عايشه في تصريحات له اليوم، إن توجيهات الرئيس ستسرع عمل حكومة د. مدبولي، للتصدي للزيادة السكانية، باعتبارها القضية الأكثر خطورة في الوقت الحالي وتهدد كافة منجزات التنمية.وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تزيد سنويا بأكثر من 2 مليون نسمة وهو ما يكلف الدولة، ما يزيد عن 54 مليار جنيه سنويا ويزيد من أعبائها.وشدد أبو عايشه، على أن تحسين الوضع وفق تصريحات الرئيس يحتاج إلى ضبط الزيادة السكانية المهددة لكل نمو، خصوصا وأن مصر زادت خلال عام 2020 نحو 2.3 مليون نسمة وهو رقم مخيف.وطالب النائب عبده أبو عايشه، بالعمل بقوة لزيادة الوعي المجتمعي، بأنه يكفي طفلين لكل أسرة وليس ثلاثة أو أربع أو خمسة أطفال، وبما يؤدي إلى تفاقم الوضع وتحميل الدولة أعباء كبيرة فعددنا تتخطى الـ 100 مليون نسمة.