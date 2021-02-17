رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

غدًا.. أرقام الجلوس لطلاب الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:22 م
الشيخ أحمد عبد العظيم،
الشيخ أحمد عبد العظيم،
أميرة العناني
طباعة
صرح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، بأنه استمرارا للخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب؛ فقد تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، غدا الخميس، حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه، وسوف ينشر رابط البوابة من خلال صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأضاف عبد العظيم أنه سوف تبدأ الامتحانات لكافة المراحل التعليمية في المعاهد الأزهرية في تمام الساعة ٩ صباحا طبقا للجداول التي تم إعلانها بالأمس، علما بأن زمن الإجابة سيكون مدون في ورقة الأسئلة بكل امتحان، وسوف نوافي الجميع بأي قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل حالة أحمد دومة الصحية

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
المزيد

الثقافة

الاحتفال بـ«سبعينية» سمير الفيل في ثقافة دمياط

نادي أدب السويس يناقش ديوان «غواية القصيدة»

القوافل الثقافية تصل قرية أم كلثوم بالدقهلية

«فارس وأمير الحواديت» عرض مسرحي للطفل بثقافة المنيا