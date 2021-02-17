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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ذا روك: سأترشح للرئاسه الأمريكية إذا كان هذا ما يريده الناس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:58 م
ذا روك
ذا روك
مروة عنبر
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أعلن الممثل الأمريكى الكندي، دواين جونسون، الملقب ب "ذا روك"، عن نيته للترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل، قائلا "إذا كان هذا ما يريده الناس".

وقال جونسون "حقًا أعني ذلك، وأنا لست مترددا بأي شكل من الأشكال في إجابتي"، وفقا لصحيفة يو إس إيه توداي.

ويعمل ذا روك حاليا بالترويج لمسلسل جديد مستوحى من قصة حياته يدعى "يونج روك"، وسيعرض على شبكة إن بي سي، ويشير المسلسل إلى خوض جونسون الانتخابات الرئاسية في عام 2032.

وقال ذا روك إنه في الحياة الواقعية، فإن قرار الترشح للرئاسة سيكون متروكا للشعب، متابعا "سأنتظر وأرى ما يريده الناس".

يذكر أن جونسون قد أكد في عام 2017 أن هناك إمكانية حقيقية لترشحه للرئاسة، وأنه يأخذ الأمر بجدية.

وخلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أعلن ذا روك دعمه الرئيس الحالي جو بايدن، مؤكدا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر أن بايدن هو الخيار الأفضل لقيادة الولايات المتحدة.

وفى تصريحات لصحيفة ذا صن البريطانية، قال جونسون إن حياته كانت معقدة وصعبة بشكل لا يصدق.

وقال ذا روك إنه قبض عليه أكثر من مرة خلال فترة المراهقة بسبب ارتكابه عددا من المخالفات من سرقة، وشجارات، وتصرفات أخرى غبية لم يكن من المفترض أن أفعلها، على حد قوله.

وأعلنت مجلة فوربس فى أغسطس الماضى عن تصدر جونسون قائمتها السنوية لأعلى الممثلين أجرا في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وجنى جونسون 87.5 مليون دولار أمريكي في الفترة ما بين 1 يونيو 2019 و1 يونيو 2020 منها 23.5 مليون دولار كسبها بفضل صفقة أجراها مع منصة نتفلكس، بالإضافة لعقد رياضي وقعه مع شركة اندر أرمور، وفقا لفوربس.

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