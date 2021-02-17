رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:23 م
طباعة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة هامة مساء اليوم الأربعاء أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري.
اضغط للتفاصيل.
موضوعات متعلقة
خريطة صناعية و«حياة كريمة».. تفاصيل اجتماع الـ3 ساعات بين «مدبولي» ورؤساء لجان النواب
حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021
التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية
تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)
الصور
نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط
حطم واجهات عدة سيارات.. انهيار سطح خشبي بسبب الرياح بدمياط
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي
غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط
هطول أمطار غزيرة فى دمياط
الأكثر قراءة
تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)
التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية
مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري
«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى
المزيد
إنفوجراف
مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»
تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات
ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟
نجم الساعة
ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية
منوعات
طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد
تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا
مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021
زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا
المزيد
أيام زمان
«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل
«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟
«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل
«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب
المزيد
مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد
الثقافة
هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»
وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا
«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر
«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا
المزيد