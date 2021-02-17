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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيرادات «قبل الأربعين» تتعدى المليون جنيه خلال أسبوعين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:18 م
فيلم قبل الأربعين
فيلم قبل الأربعين
محمد قدري
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واصل فيلم «قبل الأربعين»، تحقيقه لإيرادات جيدة للاسبوع الثاني على التوالي بعد طرحه بالسينيمات، جامعا خلال الأسبوع المنقضي 470 ألف جنيه؛ لتصل إيراداته لمليون جنيه و70 ألفا.

جاء الفيلم الجديد في المرتبة الثانية بين الأعمال المعروضة بعد "وقفة رجالة" بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني الذي يحتل صدارة الترتيب منذ إطلاقه بدور العرض.

الفيلم تدور أحداثه في حالة من الإثارة، والتشويق، والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وتم تصويره على مدار شهرين في أماكن متفرقة واستوديوهات مختلفة ما بين القاهرة والجيزة، وتم الاستقرار على موعد طرحه بدور العرض السينمائية، ليكون في موسم رأس السنة الجديدة 2021.

"قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، محمد علي ‏رزق، جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، أحمد حلاوة، أحمد جمال سعيد، تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام وتدور أحداثه من قصة حقيقية، في إطار من الرعب والتشويق.

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