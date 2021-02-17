نائب القوصية يطالب بمجمع شرطي متكامل لخدمة شمال أسيوط

طالب النائب اإبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط، الحكومة بإنشاء مجمع شرطي متكامل بمركز القوصية، ليكون مقرا لإصدار جوازات السفر، وتصاريح العمل، والفيش الجنائى، والخدمات الأخرى المميكنة.وأوضح نظير، في اقتراح برغبة تقدم به إلى مجلس النواب، وأحاله المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن اختيار مدينة القوصية مقرا لهذا المجمع، جاء لموقعها بين مركزى ديروط ومنفلو، ما يتيح خدمة أكبر عدد من المواطنين.وأشار النائب إلى أن مقترحه جاء نظرا لاحتياج أهالي مراكز شمال أسيوط لهذه الخدمات الحكومية الهامة، لافتا إلى أن المحافظة قامت بتدبير الموقع وتخصيصه من قبل بالقرار رقم 813 لسنة 2018، وبناءا عليه تم الحصول على اعتماد مالي بمبلغ مليون جنيه، بينما لم يتم البدأ في تنفيذه حتى الآن.