تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة فى حادث تصادم عمرو أديب بأكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة، في حادث تصادم تعرض له الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على فضائية mbc، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لبيان كيفية وقوعه.كانت التحريات الأولية قد شرحت تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب بمدينة الشيخ زايد، وكشفت التحريات عن أن الإعلامي كان بمفرده وأصيب بإصابات طفيفة.كما تبين من التحريات أن سيارة الإعلامي عمرو أديب اصطدمت بسيارة ربع نقل محملة بأسطوانات غاز، أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول.وأكد مصدر أمني أن "أديب" حالته مستقرة بالإضافة لاستقرار حالة سائق السيارة الأخرى أيضا، بعدما تم نقلهما لمستشفى دار الفؤاد وعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة.وكشفت التفاصيل الأولية في الحادث عن تهشم واجهة سيارة الإعلامي الشهير بالكامل، وتوجهت لموقع الحادث سيارة إسعاف لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي عمرو أديب.