مايسة عطوة تطالب المواطنين بتنفيذ دعوات الرئيس للاكتفاء بطفلين فقط

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مواجهة الكثافة السكانية، قائلًا: "من فضلكم ساعدونا فيه وتفهموا كويس أوى، وصدقنى أكتر من طفلين مشكلة كبيرة جدًا"، خلال كلمته بافتتاح المجمع الطبي بالإسماعلية.وأكدت عطوة، في بيان، أن أزمة الانفجار السكاني التي تُعاني منها الدولة المصرية ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة؛ بسبب عدم استجابة المواطنين إلى الدعوات والمبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية للحث على تجاوز معدل الانجاب لكل أسرة طفلين فقط.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الزيادة السكانية تُجهض التنمية وتزيد معدلات الفقر في مصر، فضلًا عن عدم شعور المواطن بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتحسين الوضع الاقتصادي المصري وذلك من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ شهور طويلة، مُشددًا على أهمية شعور المواطن بالخطر الذى تتعرض له الدولة نظرًا لكثرة الإنجاب.