شعبة الخضار تطمئن المواطنين بشأن توافر السلع: «عملنا حساب الجو»

أكد حاتم نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية، أن سوق العبور يشهد حالة من الهدوء بسبب سوء الأحوال الجوية اليوم.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هيئة الأرصاد حذرت من سوء الطقس بداية من يوم الثلاثاء وقامت شعبة الخضار والفواكه بالتعاون مع التجار في الأسواق بتوفير كافة السلع الغذائية المطلوبة استعدادا لسوء الطقس.وأكد توافر جميع السلع الغذائية في سوق العبور وكذلك في الأسواق، مؤكدا أن التجار قاموا بشراء كمية كبيرة من الخضار والفواكه أمس تحسبا لسقوط الأمطار.وأشار إلى أن هناك وفرة من المعروض من الخضار والفواكه ولا داعي لرفع الأسعار، خاصة أن حجم المعروض أكبر من حجم الطلب.ولفت إلى أن الشعبة تعمل على استعدادات مسبقة في مثل تلك الظروف لعدم حدوث عجز في توفير السلع الغذائية أو رفع الأسعار.