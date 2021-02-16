مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية بنابلس

اقتحم مجموعة من المستوطنين صباح اليوم، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بحماية جنود الاحتلال.وصرح رئيس مجلس سبسطية محمد عازم، بأن عددا من جنود الاحتلال أغلقوا الموقع الأثري وانتشروا في المكان منذ ساعات الصباح لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم، لافتا إلي أنهم أطلقوا قنابل الغاز باتجاه عدد من الشبان الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة، وفقا لوكالة وفا.وأضاف عازم أنه وحسب ما نشرته الصحافة العبرية فان هناك برنامجا لاقتحام المستوطنين للبلدة على ثلاث مجموعات اليوم الثلاثاء.