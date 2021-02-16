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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تنديد دولي عربي بالهجوم الصاروخي على مطار أربيل العراقية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:28 ص
مطار أربيل العراقية
مطار أربيل العراقية
منار أحمد
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أدانت العديد من الدول العربية والدولية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق، مساء الاثنين، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح 5 آخرين، بالإضافة إلى جندي أميركي.

◄ مصر

نددت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل مساء أمس، والتي أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبه الشقيق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.

◄ هولندا

بدورها، نددت القنصلية الهولندية في مدينة أربيل بالهجوم، وأعربت فيه عن حزنها لوقوع عدد من الضحايا في صفوف المدنيين وبين قوات التحالف الدولي.

◄ الأمم المتحدة

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس-بلاسخارت: "ندعو لحماية العراق من التناحرات الخارجية، وإلى ضرورة ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مطار أربيل".

◄ الولايات المتحدة

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق، متعهّدًا "محاسبة المسؤولين عنه".

وقال بلينكن في بيان: "نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي على إقليم كردستان العراق"، مضيفًا: "لقد تواصلت مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الحادث، وأكّدت له دعمنا الكامل لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين".

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم" مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة، قائلة إنها استهدفت "الاحتلال الأميركي" في العراق. ولم تقدم ما يدل على ادعائها.

يذكر أن جماعات يقول بعض المسؤولين العراقيين إن لها صلات بإيران أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات على قوات التحالف والمتعاقدين الذين يعملون مع التحالف والمنشآت الأميركية، بما في ذلك السفارة في بغداد في الأشهر الأخيرة.

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