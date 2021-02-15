إيبارشية مغاغة تطلق الحلقة الأحدث من برنامج «التعليم والعقيدة».. غدا

تطلق إيبارشية مغاغة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الثلاثاء، الحلقة الأحدث من برنامج "التعليم والعقيدة والذي يقدمه الأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية.ويناقش البرنامج موضوعات تخص العقيدة المسيحية والرد على الأفكار الغريبة عن الكنيسة الأرثوذكسية، بهدف دعم الأقباط روحيا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.