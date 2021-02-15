مايا مرسى تشيد بدور نائبات التنسيقية فى البرلمان: «مبهرات»

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على اختيار ممثلاتها في مجلسي النواب والشيوخ، معبرة عن فخرها بهن وما قدمن خلال الفترة الماضية من دور مبهر، مؤكدة أنهن ينتظرهن مستقبل سياسي كبير.أضافت مايا، خلال المائدة المستديرة التي تنظمها التنسيقية بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، أن المجلس القومي للمرأة يعمل في كل فروعه بالتعاون مع الجمعيات المختلفة على كل المستويات لتنمية المجتمع وفي القلب من ذلك المرأة المصرية.وعبرت رئيس القومي للمرأة عن سعادتها بالمبادرة التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدعم مناهضة الختان في اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، مؤكدة أن أعظم ما في مبادرة التنسيقية هو تحرك الشباب والرجال لدعم الفكرة.وتابعت: "تواجد رجال وشباب مصر في هذه القضية توجه عظيم، لكن المهم الاستمرار في خلق الحراك الاجتماعي والتنموي والتوعوي لمجابهة هذا المرض الخبيث الذي كان يضرب المجتمع"، مشيرة إلى أن هناك قوانين كثيرة لتمكين المرأة ستتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، وأن الآمال معقودة على شباب التنسيقية تحت قبة البرلمان.