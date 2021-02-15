ليبيا: المجلس الرئاسي الجديد يبحث تشكيل الحكومة مع نواب الجنوب

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومه بمدينة طبرق وعدد من النواب عن منطقة الجنوب برئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد يونس المنفي.ناقش اللقاء مشاكل واحتياجات الجنوب وسبل حلحلتها، كما بحث تشكيل الحكومة المرتقبة والمهام المنوطة بها وسبل نجاحها وذلك وفق بيان لمجلس النواب الليبي.وعقد مجلس النواب في وقت سابق اليوم جلسته التشاورية بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.شدد صالح خلال الجلسة على نجاح مبادرة السلام التي أطلقها والتي تأسس عليها الاتفاق الأخير، كما تناولت كلمة صالح ضرورة التئام مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة القادمة.