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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدره تريند بـ«ما بتكبريش».. «ليه بنحب رامي جمال؟»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:44 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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استطاع الفنان رامي جمال أن يتربع على عرش التريند بعدما تصدرت أغنية "ما بتكبريش" الذى طرحها أمس بمناسبة عيد الحب.

وحققت الأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهى من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم وتوزيع نادر حمدى.

ويعتبر رامى جمال من المطربين الذى اجتمع الكثيرين على حبه، لنستعرض في هذا التقرير أسباب تدفعك لحب رامي جمال وما يقدمه من أغنيات.

فنان صوته جميل
يمتلك رامي جمال حنجرة ذهبية، فصوته العذب جعل الكثيرين ينجذب نحوه، ففى إحدى الحلقات مع إسعاد يونس قدم بصوته لأكثر من أغنية دون مؤثرات أو موسيقى.

«ملحن كبير»
استطاع رامي أن يقتحم عالم التلحين، فهو يعتبر فنان شامل، فقد لحن للكثيرين أمثال محمد حماقى، تامر حسنى وشيرين عبد الوهاب.

قصته مؤثرة وملهمة
تعتبر قصة رامى مع مرضه ملهمة للبعض فقد بعث بالكثير من الرسائل لمرضى البهاق أهمها تقبل الشكل وعدم الإحساس بالنقص من شئ، كما أنه مهتم بتقديم الأغاني التى تخفف الضغط لعل أشهرها "سقف" التى أطلقها خلال الشهور الأولى من تفشي فيروس كورونا حيث حققت نجاحًا كبيرًا.

«زوج فرفوش»
دائمًا ما يُظهر رامي جمال حبه لزوجته، معترفًا بوقوفها بجانبه خلال محنته كما أنه دائمًا ما يداعب زوجته برسائل وصور كوميدية عبر حسابه بـ"انستجرام".

نجم سوشيال
يعتبر رامى جمال من المهتمين بمواقع التواصل الاجتماعى، فدائمًا ما يتواجد عبر منصات السوشيال من خلال حساباته، حيث يشارك متابعيه بآخر أعماله وبعض تفاصيل يومه.

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