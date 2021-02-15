وزير خارجية تونس يؤكد التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا يان كوبيش لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا.وأكد الجرندي التزام تونس الدائم باستقرار ليبيا وأعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد وذلك وفق بيان للبعثة الأممية.وأشاد المبعوث الخاص كوبيش بالدور الفعال لتونس في مساعدة الشعب الليبي وسلطاته على بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة تتمتع بكامل السيادة.كما شكر السلطات التونسية على دعمها المستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.