«الصحفيين» تعلن ضوابط الترشح فى التجديد النصفى

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن اجتماع اللجنة اليوم ناقش قواعد وإجراءات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس، في انتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها يوم 5 مارس المقبل.وأضاف "ميري"، أن طلبات الترشح تُقدم في "القاعة المستديرة" بالدور الثالث بمبنى النقابة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، وينص القانون على حق ترشح الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول، في التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب فيشترط أن يكون العضو قد أمضى عشر سنوات على الأقل بجدول المشتغلين.وأوضح، أنه من ضمن الشروط ألا يكون قد وقعت على العضو عقوبات تأديبية لم تسقط حتى تاريخ الاجتماع، ويطلب جميع المرشحين تقديم صورة من كارنيه النقابة (2020)، وتمغة صحفية بقيمة (100 جنيه) للترشح للعضوية، و(200 جنيه) للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب.ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.